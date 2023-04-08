أيهما أفضل الشهادات الادخارية أم الذهب؟.. خبير يجيب

مع زيادة أنواع الاستثمارات وتنوعها يتجه العديد من الأشخاص للتساؤل حول أفضل الطرق للاستثمار في أموالهم وزيادة أرباحها، خاصة مع وجود وتوفر العديد من القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها سواء كانت الشهادات أو الذهب.

ومع طرح العديد من الشهادات ذات العائد المرتفع بشكل كبير يصل إلى 22% تشتت الكثير من الأشخاص مع صدور هذه الشهادات، ليكون هناك تذبذب حول الذهب والشهادات.

اختيار طريقة الاستثمار تتوقف على عدة محددات

وللتعليق على ذلك قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن اختيار طريقة الاستثمار تتوقف على عدة محددات ومنها المبلغ المراد استثماره سواء كانت كبيرة أو صغير، وكذلك أيضا خبرة الشخص الذي يرغب في الاستثمار في أوجه الاستثمار التي يرغب في وضع أمواله بها، فهناك بعض الطرق الاستثمارية التي تحتاج إلى خبرة كبيرة ومنها البورصة والمشروعات.

وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الفترة الزمنية التي يرغب فيها الشخص باستثمار أمواله تحدد أيضا نوع الاستثمار الذي يلجأ إليه.

وأشار إلى أن الشهادات الادخارية وأذون الخزانة من أفضل طرق للاستثمار خاصة للأشخاص الذين لا يمتلكون خبرة في طرق الاستثمار الأخرى، حيث يصل قيمة العائد إلى 22% و23% على الترتيب.

لو معاك 100 ألف جنيه استثمرهم بهذه الطريقة

كما أن الشهادات من أفضل الطرق للأشخاص الذين يمتلكون رأس مال منخفض يصل إلى 50 ألفا أو 100 ألف جنيه، كما أنه تصل مدته من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

وأوضح شعيب أن الذهب يعد من طرق الادخار المضمونة جدا، ولكنه يحتاج إلى فترة طويلة للاستثمار فهو استثمار طويل الأجل، يبدأ من عام ونصف إلى 5 سنوات ليكون العائد أكبر ومربحا بشكل كبير.

وأشار إلى أنه من الأفضل التنويع بين المحافظ الاستثمارية، بين الشهادات والذهب وفتح مشروع صغير من خلال التسويق الإلكتروني، موضحا أنه إذا أمتلك شخص 100 ألف جنيه ويرغب في استثمارهم، من الأفضل أن يضع 50 ألفا في الشهادات، 5 آلاف جنيه للتسويق الإلكتروني وبباقي المبلغ يقوم بشراء الذهب في صورة سبائك أو عملات ذهبية.