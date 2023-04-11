كيف انتهت حياة مسنة البساتين على يد جارها؟.. محاولة فاشلة للسرقة

كانت الساعة تقترب من التاسعة مساءً حين سمع الأهالى صوت صرخات تأتي من داخل أحد المنازل، أسرع الجميع نحو مصدر تلك الصرخات محاولين كشف حقيقة ما يحدث، وكانت الصدمة العثور على جثة سيدة مسنة تجاوز عمرها 60 عامًا ملقاة فى أرضية شقتها، ترتدي كامل ملابسها مع وجود آثار خنق حول رقبتها.

سريعًا أبلغ الأهالى رجال الشرطة ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى كانت سيارات الشرطة موجودة فى المكان، ليبدأ رجال الشرطة فى عمل الفحص وتكثيف التحريات ومعاينة مسرح الجريمة ويقوم رجال الشرطة بفرض كردون أمني في المكان حتى يجري رجال الأدلة الجنائية المعاينة.

محاولة سرقة

تحريات رجال الشرطة فى الواقعة أشارت إلى أن المجنى عليها تقيم بمفردها داخل الشقة وتبلغ من العمر 60 عامًا، وأن تعرضت للقتل ومحاولة سرقتها من أحد الأشخاص وقيام المتهم بالهروب بعد أن نفذ جريمته.

وقام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط العقار الذي شهد الجريمة، حيث قام رجال الشرطة بتفريغ أكثر من 4 كاميرات مراقبة ليتم رصد المتهم لحظة دخوله وخروجه من العقار، وبتقنين الإجراءات تحركت مأمورية من رجال الشرطة وتم القبض عليه واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبدأت جهات التحقيق فى إجراء تحقيقاتها فى الواقعة، حيث عاينت مسرح الجريمة وناظرت جثمان السيدة المسنة وأمرت بنقلها الى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

أما عن العقوبة القانونية، أشار حسن شومان المحامى بالنقض خلال حديثه لـ " الوطن" أنه«يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينهما