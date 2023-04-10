مسلسل سره الباتع الحلقة 20.. مفيد عاشور يمنع قتل الجنرال الفرنسي

عرضت مساء اليوم، أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 20 عبر شاشة قناة on drama التي شهدت مصير الجنرال الفرنسي بعد خطف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 20

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 20، خطف حامد للجنرال الفرنسي «بيلو»، وبالفعل خرج به من معسكر الحملة الفرنسية وأخذه إلى معسكر المقاومة لصافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع لتأخذ ثأر والدها الشيخ سليم شيخ البلد الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي.

ولكن هنا تدخل الشيخ يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان مفيد عاشور، ورفض أن يتم قتله، وذلك لأنه أسير لديهم والأسرى لهم كامل الحقوق ولا يمكن قتلهم.

وعندما علم نابليون بونابرت بأن الجنرال الفرنسي جرى اختطافه، أرسل عددا كبيرا من الجنود الفرنسيين إلى القلعة لكي يتم تأمينها وقاد حملة كبيرة للقرية وقام بحصارها بالكامل.