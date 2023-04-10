حبس عاطل بتهمة قتل سيدة بعد سرقتها في البساتين

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية قتل سيدة بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط المتهم

كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة في البساتين، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة سيدة مصابة بطعنات، وبإجراء التحريات تبين أنّ عاطلا قتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكني

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة القتل العمد

ومن جانبه، فسر المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».