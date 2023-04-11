استقرار أسعار سلع التموين طوال شهر رمضان وعيد الفطر.. 31 صنفا بالقائمة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية المستحق صرفها لحاملي البطاقات التموينية عن شهر أبريل 2023 والتي يتزامن صرفها خلال أيام شهر رمضان الكريم وقبل حلول عيد الفطر المبارك.

أسعار سلع التموين

ووجهت وزارة التموين مديرياتها على مستوى المحافظات، بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ البقالين للتأكد من صرف أسعار سلع التموين بالأسعار الرسمية المعلنة على قائمة السلع والتي تضم 31 صنفا على قائمة السلع التموينية كالتالي:

1 - سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.

استمرار صرف مستحقات الأسر من حصص السلع التموينية

وتستكمل منافذ البقالين حاليا صرف مستحقات الأسر من حصص السلع التموينية المقرر صرفها لحاملي البطاقات عن شهر أبريل، وتأتي حصص البطاقات كالتالي:

بطاقة التموين فرد واحد: تحصل على 2 كيس سكر وزجاجة زيت شهريا، و5 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين فردين: تحصل على 4 أكياس سكر و2 زجاجة زيت وكيس أرز شهريا، و10 أرغفة خبز يوميا.

بطاقة التموين 3 أفراد: تحصل على 6 أكياس من السكر و3 زجاجات زيت، و2 كيس أرز شهريا، و15 رغيف خبز يوميا.

بطاقة التموين 4 أفراد: تحصل على 8 أكياس من السكر و4 زجاجات زيت و2 كيس أزر شهريا، و20 رغيف خبز يوميا.