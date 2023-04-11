مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19.. حزلقوم يمتلك جزءا كبيرا من المزاريطة

أحداث كوميدية عديدة، شهدها مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، خاصة بعد ظهور حزلقوم شقيق الكبير، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي، إذ كشف أنه يمسك شيكات على أهالي قرية المزاريطة كلها، وذلك بعد عودته للظهور مجددًا في القرية من أجل شراء مصنع للشرابات وإنتاج خط شرابات برتقالي اللون.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19

وكشف حزلقوم خلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، في أثناء تواجده مع الكبير وزوجته مربوحة التي تجسد دورها رحمة أحمد وابنه العترة ويلعب دوره مصطفى غريب، أنه يمتلك حوالي 90% من المزاريطة، نظرًا لأن معظم الأهالي مضوا له على بيع أراضيهم وعددًا من ممتلكاتهم مقابل خدمات بسيطة.

وخلال مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19، تكشف مربوحة أنّ حزلقوم جعلها تمضي هي الأخرى على شيك مقابل ثمن كيلو فشار ذرة، وقال حزلقوم إنّ الشيك بورث مربوحة من الكبير، كما طلبت سكر في أثناء الجلسة، ليقنعها حزلقوم بإمضاء شيك له للتبرع بكليتها بعد وفاتها، لتقتنع وتمضي له.

العترة يوقع شيكًا على بياض

ومن ناحية أخرى، مضى ابن شقيقه العترة، على شيك على بياض مقابل 10 جنيهات أخذهم منه، في أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 19.