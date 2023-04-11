سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. توقعات بالانخفاض خلال الفترة المقبلة

استقر سعر الذهب الثلاثاء 11-4-2023 خلال نهاية التعاملات أمس الاثنين، لتستقر خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2165 جنيهًا للجرام، حيث يشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق وتقارير الأسعار.

أسعار الذهب الآن

جاء سعر الذهب اليوم 11-4-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2474 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2165 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1856 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و320 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي حققت أسعار الذهب اليوم عالميا هبوطا حادا لتنخفض أسعارها إلى ما دون 2000 دولار للأوقية بعد أن أشارت بيانات التوظيف الأمريكية إلى ضيق سوق العمل، وهو ما زاد من احتمالية وتوقعات رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي اتجهت الاستثمارات إلى الدولار وبيع كميات كبيرة من الذهب للاستفادة من أموالها.

توقعات بانخفاض الأسعار

وقال الدكتور محمد العرفي الخبير في شؤون الذهب، إن الفترة المقبلة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب العالمية، وعليه من المفترض أن تنخفض أسعار السوق المحلي بشكل تلقائي.

وتوقع أن يقوم أصحاب وتجار الذهب بخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة، حتى لا يصابوا بأي ضرر بسبب توقف عمليات الشراء، وكذلك بسبب السعر العالمي بشكل كبير مقارنة بالسعر المحلي المرتفع في الوقت الحالي.