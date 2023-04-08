سعر الذهب اليوم السبت.. توقعات بالانخفاض محليا وعالميا

خلال بدء التداولات، تحرك سعر الذهب، اليوم، بشكل طفيف لتحقيق مكاسب أكبر للمستثمرين به، وفق ما أعلنته بورصات تداول الذهب وأسعاره، إذ سجل عيار 21 نحو 2170 جنيهًا للجرام، ويشهد المعدن الأصفر تقلبات عديدة في الأسعار وفق وتقارير الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر الذهب اليوم 8-4-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2480 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2170 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 1860 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و360 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وبالرغم من تذبذبات أسعار الذهب إلا أنَّها أقل مقارنة ببداية شهر أبريل الحالي، إذ تسبب طرح شهادات ذات عائد مرتفع من البنوك المصرية في اتجاه العديد من الأشخاص للاستثمار في الشهادات بدلا الذهب، ولذلك يعد أيضًا كل انخفاض في الأسعار هو فرصة جيدة للشراء.

وأكّد عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة تنويع مصادر الاستثمار للمواطنين الذين يرغبون في الاستثمار وضمان أفضل المكاسب لاستثماراتهم.

وأضاف عضو شعبة الذهب في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنَّه من الأفضل الاستثمار في الشهادات الادخارية وبجانبها الذهب وإن سمحت الفرصة فيكون أيضا للتداول والعقارات نصيب من المحفظة الاستثمارية للأشخاص.

توقعات بانخفاض أسعار الذهب

وعلى الصعيد العالمي، جاءت بيانات سوق العمل وبيانات التوظيف الأولية، بجانب بيانات البطالة، هذا الأسبوع في صالح الذهب، إلا أنَّ بيانات التوظيف الرئيسية التي صدرت أمس ذادت من فرص انخفاضه خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في هبوط أسعار الذهب مع افتتاح تعاملات الأسبوع المقبل.