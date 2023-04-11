محمد رمضان يروج لفيلم هارلي وينشر البوستر الدعائي: هتعرفوا حكايته في العيد

روج الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام،لفيلمة الجديد هارلي والمقرر عرضة خلال موسم عيد الفطر.

ونشر محمد رمضان البوستر الدعائي لفيلم هارلي معلقا بتفاصيل شخصيته قائلا: «الراجل ده اسمه محمد هاشم و شهرته هارلي هتعرفوا حكايته في عيد الفطر بجميع سينمات مصر والوطن العربي ثقة في الله نجاح.. النجاح يا أساطير الأسفلت».

فيلم هارلي

فيلم هارلي ينتمي لنوعية أفلام الرومانسية والاكشن والمقرر أن ينافس به محمد رمضان خلال موسم عيد الفطر، ويشاركة في البطولة مي عمر، محمود حميدة، وعدد من الفنانين، من إخراج محمد سمير.