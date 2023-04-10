مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. محمد رمضان مهدد بالإعدام

شهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، تطورات مثيرة، إذ صدر قرار بحبس محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق، ليخرج جعفر العمدة من مكتب النيابة العامة، ويجد زوجاته الأربعة ووالدته هالة صدقي، ونعيم ابن خاله.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

ويقوم محامي محمد رمضان، خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة بتحذير أهله، بأن إذ لم يتم تفريغ كاميرات مطار بيروت في وقت سريع، سيقوم القاضي بالحكم على محمد رمضان بالإعدام.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي