مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. حبس محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق

بدأت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، بوصول زينة إلى منزل جعفر العمدة بالسيدة زينب، وهي تبكي وتخارهم أن محمد رمضان تم القبض عليه، بسبب حيازته مواد مخدرة «هيروين».

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

وتنتقل الأحداث إلى النيابة حيث يتم التحقيق مع محمد رمضان، وينكر حيازته هذه المواد المخدرة، وأنه لا يعلم من أين جاءت، ولكن يصدر قرار بحبس جعفر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي