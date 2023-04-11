اختيار رامى نوار فى قائمة المصوتين لجوائز جولدن جلوب الـ81

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » المشرفة على جوائز "جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، اختيار الكاتب الصحفى رامى نوار مدير تحرير تليفزيون اليوم السابع، ضمن قائمة المصوتين "الناخبين" الدوليين في جوائز "جولدن جلوب" للدورة الـ 81 والتي تمنح لأشهر الأعمال السينمائية والتليفزيونية فى العالم، وسيقام حفل توزيع جوائزها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القادمة.

وقالت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، فى بيان لهم اليوم الاثنين، أنها اختارت 215 ناخبا دوليين جديداً بالإضافة إلى الأعضاء الحاليين والبالغ عددهم 95 عضوا حالي، للتصويت على جوائز "جولدن جلوب" والتي من المقرر أن يقام حفل جوائز المقبل والذي يحمل رقم 81 في 7 يناير 2024.

وأكدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أن اختيارها مصوتين جدد فى لجنة تحكيم الدورة الـ 81، يأتي فى إطار توسيع التمثيل والتنوع لضم أفضل الصحفيين والنقاد الفنيين من مختلف دول العالم للمشاركة فى اختيار أفضل الأعمال السينمائية والتليفزيونية على مستوى العالم.

وأكدت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، أنها اختارت أكبر هيئة تصويت وأكثرها تنوع فى تاريخها ويعود بداية جوائز "جولدن جلوب" إلى عام 1943، لافتة إلى أنه سيتعين على كل ناخب "مصوت" مشاهدة مئات الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية ليساهم تصويته فى اختيار أفضل الأعمال عالمياً.

وقالت هيلين هوين، رئيسة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، فى تصريحات صحفية اليوم الأثنين:" لقد تجاوزنا هدفنا المتمثل في الوصول إلى 300 ناخب لجوائز جولدن جلوب السنوية الـ 81 القادمة بفضل جهودنا للوصول إلى أفضل الصحفيين والنقاد، ومتحمسون للإنجاز غير المسبوق في بناء هيئة تصويت عالمية تضم مختلف الجنسيات".

وأوضحت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA »، أن هيئة التصويت تضم الأن ممثلين عن 76 دولة حول العالم، يمثلون تنوعات عرقية مختلف كالتالى، 25 % من اللاتينيين، و 14 % من الآسيويين، و 10 % من السود، و 9 % من الشرق الأوسط، و 42 في المائة من البيض، وأكدت الرابطة أن الناخبين الدوليين سيخضعون لمدونة جوائز جولدن جلوب لقواعد السلوك.

وختمت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود «HFPA » و"جولدن جلوب" العالمية «Golden Globes»، بيانها برسالة إلى الناخبين والمصوتين الجدد، قائلة:" نحن سعداء للغاية لانضمامك إلينا في رحلتنا لهذا العام الخاص فى حفل توزيع جوائز جولدن