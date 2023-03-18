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الإعلامي محمد شردي لـ مصطفى عمار: والدي حاول إبعادي عن الصحافة.. وكنت نهما للقراءة

كتب:

شريف سليمان
11:41 م | السبت 18 مارس 2023
الإعلامي محمد شردي

الإعلامي محمد شردي

قال الإعلامي محمد شردي، خلال حواره مع الإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر أثير إذاعة راديو أون سبورت إف إم: «الحرب الأساسية بيني ووالدي في فترة الجامعة هو محاولاته إبعادي عن الصحافة، فقد عانى كثيرا بسبب عمله كصحفي، وكنت نهما للقراءة، كنت أشتري الروايات والكتب وأضعها في كتب الدراسة لأقرأ، قرات كليلة ودمنة، وقمت بعمل تحقيق لقصة عنتر وعبلة».

وتابع الإعلامي: «مازال لديّ كتب تؤلمني لأنني لم أقرأها، بينما لديّ كتب أخرى قراتها جيدا، كما تعلمت من عمي جمال بدوي، سألته عن الفرق بين الشيعة والشيوعية عندما كنت صغيرا، وأعطاني نصيحة، وقالي اوعى تسلف كتاب لحد إلا لو مستغني عنه ولو استلفت كتاب من حد اوعى ترجعه».

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