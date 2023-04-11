صلاة العيد الساعة كام 2023 في كفر الشيخ؟.. اعرف الموعد

يتزايد اهتمام المسلمين في محافظة كفر الشيخ خلال هذه الأيام بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023، خاصةً مع اقتراب موعد العيد وانتهاء شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية خلال أيام قليلة، ويصبح السؤال الأكثر بحثا على محركات الإنترنت هو: صلاة العيد الساعة كام 2023 في كفر الشيخ؟

صلاة العيد الساعة كام 2023 في كفر الشيخ

وحسب التوقيتات الفلكية، أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال: صلاة العيد الساعة كام 2023 في كفر الشيخ؟ وأعلن أن موعد موعد صلاة عيد الفطر في كفر الشيخ 2023، سيكون في تمام الساعة 5:48 صباحا.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في كفر الشيخ.. متابعة الاستعدادات

وبمجرد الإعلان عن موعد صلاة العيد الساعة كام 2023 في كفر الشيخ، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأُعلنت حالة الطوارئ بالمحافظة استعداداً لاستقبال العيد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر في كفر الشيخ

وبدأت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ في تجهيز ساحات الصلاة وتحديد المساجد التي ستُخصص لاستقبال المُصلين لأداء صلاة عيد الفطر، كما كثفت مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين، الحملات على محال الجزارة، والأسواق، والمطاعم، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وضبط المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.