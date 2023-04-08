انتصف شهر رمضان المبارك ليبدأ العد التنازلي لـ موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات، الذي تبدأ به مراسم عيد الفطر المبارك، الذي يعد مكافأة للمسلمين على صيام وقيام شهر رمضان المبارك.

ويحدد موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات بداية الاحتفال بالعيد في محافظات مصر، في المساجد الكبرى والميادين وساحات الصلاة، التي تنتشر بكل محافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات حددته هيئة المساحة المصرية لكل محافظة والمدن التابعة لها وفقا، لمساقط الظل وخطوط الطول والعرض ليختلف الموعد من محافظة لأخرى بعدة دقائق، بعد إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا يوم الجمعة 21 أبريل المُقبل وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها المعهد حيث سيكون شهر رمضان لهذا العام 29 يوما فقط.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

وتستعرض «لوطن» في السطور التالية موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات كالتالي:

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القاهرة الساعة 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الإسكندرية الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الفيوم الساعة 5:51 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة بني سويف الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة المنيا الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسيوط الساعة 5:52 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة قنا الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الوادي الجديد الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة سوهاج الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة الأقصر الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة أسوان تأتي 5:48 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 البحر الأحمرالساعة 5:40 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية الساعة 5:48 صباحًا.



طقوس صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات يبدأ به أداء صلاة عيد الفطر المبارك ليعقبه طقوس العيد من تبادل التهاني والزيارات، وارتداء الملابس الجديدة وتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال والعيدية في طقوس عائلية فريدة.