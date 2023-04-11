هزة أرضية ضعيفة تضرب جزيرة سولاوسي في إندونيسيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سولاوسي بإندونيسيا، على عمق 10 كيلو متر.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة سولاوسي بإندونيسيا، وقعت على مسافة 185 كيلو متر شمال شرق «بالوبو» و 143 كيلو متر بين الشرق والجنوب الشرقي «بوسو».

وفي 31 مارس الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات، جزيرة سولاوسي بإندونيسيا، على عمق 20 كيلومترا، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، في ذلك الوقت، إن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة سولاوسي بإندونيسيا، وقعت على مسافة 224 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من جورونتالو.