زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

أفاد مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة جاوة الشرقية في إندونيسيا.

بركان ميرابي الإندونيسي ثار السبت الماضي

وأضاف المركز في بيان، أن الزلزال وقع في الساعة 05:22 صباح اليوم الخميس، بالتوقيت العالمي المتفق عليه على بعد 266 كيلومترا جنوبي مدينة جيمبر التي يبلغ عدد سكانها 298 ألف شخص، متابعا أن مركز الزلزال يقع على عمق 30 كيلومترا.

وأوضح مركز رصد الزلازل في أوروبا والبحر المتوسط، أنه لا توجد حتى الآن أى تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

بركان إندونيسيا اندلع حوالي الساعة 12 ظهرًا

يذكر أن وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية قالت في بيان، إن بركان ميرابي الإندونيسي ثار السبت الماضي، وأطلق سحابة ساخنة تصل إلى أربعة أميال، وفقا لموقع «نيويورك بوست».

وقالت السلطة المحلية، إن البركان الواقع في منطقة يوجياكارتا الخاصة بإندونيسيا اندلع حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي ولوحظ تدفق الحمم البركانية بنحو ميل واحد.

وقال البيان، إنه تم تحذير السكان في المجتمع المجاور بوقف أي أنشطة في مناطق الخطر، التي تتراوح ما بين ميلين إلى أربعة أميال من الحفرة.

ويعد ميرابي البالغ ارتفاعه 9721 قدمًا أحد أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا وكان بالفعل في ثاني أعلى مستوى تأهب في البلاد.