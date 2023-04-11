أماكن استخراج كعب العمل بـأسيوط 2023 والأوراق المطلوبة.. 14 مكتبا بالمحافظة

يبحث اأالي قرى ومراكز محافظة أسيوط عن أماكن استخراج كعب العمل بأسيوط 2023 والأوراق المطلوبة وخصوصا للمتقدمين إلى وظائف يتطلب من ضمن شروط التوظيف بها الحصول على كعب العمل، وتتوفر الخدمة في 14 مكتب عمل علي مستوي مراكز المحافظة.

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

وتأتي الشروط المطلوبة لاستخراج كعب العمل للراغبين في الحصول عليه للتقديم في الوظائف المختلفة وتتضمن الشروط المطلوبة الأوراق كالتالي:

- البطاقة الشخصية للاطلاع علي الاصل

- شهادة المؤهل للاطلاع علي الأصل

- الرقم التأميني

- مستند يفيد الاقامة بدائرة المكتب كايصال المرافق

- الموقف من التجنيد والاطلاع علي الأصل

أماكن استخراج كعب العمل بـأسيوط

- مكتب العمل بمركز الغنايم

- مكتب العمل بمركز صدفا

- مكتب العمل بمركز أبوتيج

- مكتب العمل بمركز ساحل سليم

- مكتب العمل بمركز البداري

- مكتب العمل بمدينة أسيوط الجديدة

- مكتب العمل بمركز أبنوب

- مكتب العمل بمركز منفلوط

- مكتب العمل بمركز الفتح

- مكتب العمل بمركز القوصية

- مكتب العمل بمركز ديروط

- مكتب العمل بمركز أسيوط

- مكتب العمل بحي شرق أسيوط

- مكتب العمل بحي غرب أسيوط