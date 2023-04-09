الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 4.. لموظفي الحكومة

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، عن طرح وحدات سكنية وفقًا لمبادرة سكن لكل المصريين 4، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، بداية من 26 مارس الماضي، وتستمر حتى 13 أبريل الجاري، بمساحات تبدأ من 75 إلى 127 متر مربع للشقة.

ووفقا لكراسة الشروط الخاصة بسكن لكل المصريين 4، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، نوافيكم في السطور التالية، بالأوراق والمستندات المطلوبة، لمن يرغب في التسجيل من العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

المستندات المطلوبة لحجز «سكن لكل المصريين 4» للعاملين بالحكومة

جاءت النصوص التي جرى ذكرها نسبًة لكراسة الشروط لـ«سكن لكل المصريين 4»، لحصول العاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال على وحدات سكنية، على النحو التالي:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل، متضمنة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري أو السنوي.

- أن تكون مدة خدمة الشخص المتقدم لحجز وحدة سكنية بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

المحافظات المطروح بها «شقق سكن لكل المصريين 4»

الوحدات السكنية التابعة للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 4، توجد في المحافظات التالية:

- محافظة القاهرة في مدينة القاهرة الجديدة.

- محافظة بني سويف في منطقة بياض العرب.

- محافظة الشرقية في مركز الزقازيق.

- محافظة البحر الأحمر بمدينتي الغردقة وسفاجا.

- محافظة البحيرة في محافظة دمنهور.