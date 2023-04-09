أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالجيزة.. الأوراق المطلوبة

خصص قطاع الأحوال المدنية، السجل المدني في محور اللبيني بالهرم، لاستخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل فقط، بالإضافة لاستخراج شهادات الميلاد أيضًا، أما استخراج بطاقة الرقم القومي ذات الاستمارة العادية، فيجب التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية في شارع الهرم بالطالبية، وغيرها من السجلات في أقسام الشرطة بالجيزة.

تنشر «الوطن» أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي بالجيزة مستعجل 2023، والأوراق المطلوبة، حتى تتحقق الأحوال المدنية من هوية الشخص لإتمام طلبه.

إدارة الأحوال المدنية الجيزة

- سجل مدني اللبيني

- سجل مدنى البدرشين

- سجل مدنى أبو النمرس

- سجل مدنى بولاق الدكرور

- سجل مدنى إمبابة

- سجل مدنى الجيزة

- سجل مدنى الواحات البحرية

- سجل مدنى أوسيم

- سجل مدنى الدقى

- سجل مدنى العمرانية

- سجل مدنى الصف

- سجل مدنى العجوزة

- سجل مدنى مدينة 6 أكتوبر

- سجل مدنى الشيخ زايد

- سجل مدنى الحوامدية

- سجل مدنى العياط

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي إلى السجل المدني

- بطاقة الرقم القومي المنتهية، أو جواز السفر إن وُجد.

- صورة مميكنة من شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- إثبات جهة العمل من النقابة المهنية التابع لها الشخص.

- تقديم صورة من المؤهل الحاصل عليه مقدم الطلب، مع إحضار الاصل للإطلاع.

- إذا كان الراغب في استخراج البطاقة متزوجًا، فعليه تقديم قسيمة الزواج أو البطاقة العائلية.

- تقديم ما يثبت عنوان محل الإقامة مثل إيصال غاز أو تليفون أو كهرباء، أو عقد ملكية أو إيجار موثق في الشهر العقاري.