يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الثلاثاء، بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بعدما شهدت الحلقات الماضية أحداثا متسارعة وشيقة، جذبت الكثير من المشاهدين.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار على قناة ON اليوم الثلاثاء، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ملخص مسلسل ضرب نار

تناولت الحلقة الـ19 من المسلسل الشهير ضرب نار أحداثا قوية ومتسارعه، وذلك بعدما ذهبت مهرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى أحد الديسكوهات لتسهر مع زوجها زيدان، والذي يجسد شخصيته ماجد المصري، ولكنها وخلال وجودها فيه تتقابل مع جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.