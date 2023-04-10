أحداث شيّقة في الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار.. مواجهة وقرارات واجبة التنفيذ من مهرة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار، المعروض عبر فضائية ON أحداث شيّقة ومتصاعدة، والتي تتضمن انتقام مهرة.

ونشرت قناة ON مقطع فيديو من مشهد انتقام مهرة من العترة ويسري شقيق زيدان، وعلقت: «محدش يعرف ييجي على سكة مهرة أبو الليل»، وأبلغتهم مهرة ببعض القرارات الواجب تنفيذها ومنها فصل العترة، ونقل يسري من المصنع، وتعيين سحر في إدارة المصنع.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.