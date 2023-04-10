أحداث الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار.. هدية ألماظ لمهرة وجابر ينفذ أول عملية تهريب

تواصل مهرة التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني هذا العام، عملها في شركات زوجها زيدان، الذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري، يهديها الأخير هدية عبارة عن عقد ألماظ.

وشهدت أحداث الحلقة 18، تنفيذ جابر الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، أول عملية لتجارة السلاح، بعد استماعه إلى تعليمات أنور الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، وبالفعل يتسلم السلاح من بعض الرجال ويعطيهم المال، وأثناء عودته يهاجمه بعض الرجال ويضربون عليه النار، ويحاول تفاديهم والهرب منهم.

يُعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.