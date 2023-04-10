الحلقة 18 من ضرب نار.. العترة يهدد سحر لإدارتها المصنع وطارق مديون

أحداث مشوقة ببداية الحلقة الـ18 من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، والذي يعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it.

أحداث مشوقة بالحلقة الـ18 في ضرب نار

بدأت الحلقة الـ18 بمسلسل «ضرب نار»، بذهاب العترة إلى منزل سحر (مها نصار) لتهديدها بعد إدارتها للمصنع، بعد أن جرى طرده من المصنع، وأعطاها مهلة مدتها أسبوع لتعيده.

وهدد العترة سحر بابنها الوحيد، وعلى جانب آخر قام زيدان (ماجد المصرى) بمساعدة مهرة (ياسمين عبد العزيز) في شراء مصنع لتجديده، ما يتسبب في زيادة غضب صفاء (انتصار) ويمنى (هدى الأتربي) منها، إذ قامت الأخيرة بعمل عن أحد الدجالين لإيذائهم.

وفى مشهد آخر يقع طارق (أحمد غزي) في أزمة، إذ إنه مديون لأحد الرجال مقابل المخدرات التي يتعاطاها، ويأخذ من مهرة عقدا ويعطيه لأحد الرجال، من أجل شراء مخدرات.

مواعيد عرض مسلسل «ضرب نار»

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.