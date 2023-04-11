تناولت الحلقة الـ19 من المسلسل الشهير ضرب نار أحداثا قوية ومتسارعه، وذلك بعدما حضرت مهرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأحد الديسكوهات حتى تسهر مع زوجها زيدان، ويجسد شخصيته ماجد المصري، لكنها خلال وجودها في الديسكو تتقابل مع جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

وفي أعقاب ذلك، رأى جابر الكوماندا مهرة مع زوجها زيدان، ما جعله يشتعل من داخله محاولًا أن يقوم ويقتلها خاصة وأنه يراها مع زيدان للمرة الأولي منذ زواجهما، غير أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، جعله يتوقف عما ينوي فعله، وتحدث معه حول ما الذي يريده منها، وأعطى له نصائح ليستطيع ان يأتي بحقه بشكل محترف.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار في الحلقة 19 شهدت رؤية الفنان أحمد العوضي، والذي يلعب دور جابر الكومندا زوجته السابقة مهرة والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، للمرة الأولي في ديسكو بصحبه زوجها الجديد زيدان، حيث أنه يشعر برغبة جامحة من أجل قتلها، غير أن الفنان أحمد راتب يتدخل في الوقت الصحيح من أجل إقناعه بعدم الإقدام على تلك الخطوة