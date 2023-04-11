الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار.. ماذا سيفعل جابر مع مهرة بعد لقاء الديسكو؟

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل ضرب نار، أحداث متلاحقة ومثيرة بين أبطال العمل، لذلك يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن تعرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار في الحلقات السابقة شهد رؤية جابر الكوماندا لزوجته الأولي مهرة بصحبه زوجها زيدان للمرة الأولي سويا في الديسكو، وحينها فكر في قتلها، حتى وقفت هي مرتعدة خائفة من أي تصرف قد يفعله، والذي قامت بخلعه بعدما دخل السجن على خلفية المتاجرة في الأدوية المضروبة.

وانتهت الحلقة بخناقة بين زيدان الذي شاهد كيف تغير وجه مهرة خلال تواجدهما في الديسكو، ولم تفصح عن أسباب ذلك، بعدما حاول أن يعرف أسباب تغيرها المفاجىء.