الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار.. ياسمين عبدالعزيز تثير غضب أحمد العوضي

شهدت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي، أحداثا متلاحقة ومثيرة بين أبطال العمل، وذلك بعدما حضرت مهرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز لأحد الديسكوهات حتى تسهر مع زوجها زيدان، ويجسد شخصيته ماجد المصري، لكنها خلال وجودها في الديسكو تتقابل مع جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

ورأى جابر الكوماندا مهرة مع زوجها زيدان، ما جعله يشتعل من داخله محاولًا أن يقوم ويقتلها خاصة وأنه يراها مع زيدان للمرة الأولي منذ زواجهما، غير أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، جعله يتوقف عما ينوي فعله، وتحدث معه حول ما الذي يريده منها، وأعطى له نصائح ليستطيع ان يأتي بحقه بشكل محترف.

وانتهت الحلقة بخناقة بين زيدان الذي شاهد كيف تغير وجه مهرة خلال وجودهما في الديسكو، ولم تفصح عن أسباب ذلك، بعدما حاول أن يعرف أسباب تغيرها المفاجئ.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:00 صباحًا، والثانية الساعة 6:45 صباحًا.