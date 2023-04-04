مصرع سيدة وإصابة آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب اثنين آخرين بإصابات متعددة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، إذ بدأت بمشادة كلامية، وتطورت إلى مشاجرة، استخدم كل طرف منهم الأسلحة النارية، وأشعلوا النيران في منازل بعضهم البعض.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان المشاجرة، وجرى السيطرة عليها، وضبط طرفيها، ونقل الجثة للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها.

بلاغ بمشاجرة ومتوفى ومصابين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين، واشتعال النيران في 4 منازل.

السيطرة على المشاجرة

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة إطسا إلى مكان المشاجرة على الفور، وتبينّ نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في قرية نوارة بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين بينهم طفل، واحتراق 4 منازل.

نقل الجثة للمشرحة

وتبينّ مصرع سيدة تدعى «أمل. م» 50 سنة، وإصابة «شبل. ب» 25 سنة، و«محمد. ع» 6 سنوات، بإصابات متنوعة بمختلف أرجاء الجسم، فيما جرى استدعاء سيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتقديم العلاج اللازم لهم.

أشعلوا النيران في 4 منازل

وتبينّ أنّ العائلتين أشعلا النيران في منازل بعضهم، ما أسفر عن نشوب حريق في 4 منازل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.