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كوريا الجنوبية تسجل 12 ألف و444 إصابة جديدة بكورونا

كتب:

حسن رمضان
03:56 ص | الثلاثاء 11 أبريل 2023
مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة فيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، 12 ألف و444 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 23 وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت وكالة «مكافحة الأمراض» في كوريا الجنوبية، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 30 مليون و930 ألف و504 حالة.

 وأشارت «مكافحة الأمراض»، إلى أن كوريا الجنوبية، سجلت 10 حالات وفاة بفيروس كورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 34 ألف و342 حالة وفاة.

 

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بقلم حسن رمضان