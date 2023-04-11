أرخص مكان للخروج في العيد 2023 ببني سويف.. ممشى سياحي مجانا

يستعد أهالي محافظة بني سويف للاحتفال بعيد الفطر المبارك 2023، وفي إطار ذلك نستعرض أرخص مكان في محافظة بني سويف، يمكن للأهالي التنزه به والاستمتاع بعيد الفطر، حيث يعد كورنيش النيل والممشى السياحي وحديقة الحيوان أهم الأماكن التي يقصدها الأهالي خلال عيد الفطر المبارك.

أرخص مكان للخروج في العيد 2023 ببني سويف

وخلال التقرير التالي نستعرض أرخص مكان للخروج في العيد 2023 ببني سويف، وأهمها كورنيش النيل والممشى السياحي بمدينة بني سويف، وكذلك حديقة الحيوان.

الممشى السياحي أرخص مكان للخروج في العيد 2023 ببني سويف

وأتاحت محافظة بني سويف كورنيش النيل والممشى السياحي والذي بلغ تطويرهما أكثر من 200 مليون جنيه، الدخول مجانًا أمام المواطنين، منذ افتتاحه، ويمكن للأهالي التنزه داخل والاستمتاع بالمناظر الخلابة لنهر النيل، والممشى السياحي، في ظل وجود حديقة للأطفال تحتوي على عدد من الألعاب التي يمكن للأطفال استغلالها اثناء تواجدهم للتنزه مع أسرهم

حديقة الحيوان

وتُعد حديقة الحيوان من أرخص مكان للخروج في العيد 2023 ببني سويف، حيث تبلغ تذكرة الدخول 5 جنيهات، ويمكن للأسرة السويفية الاستمتاع بالحديقة ومشاهدة الحيوانات داخلها على مدار يوم كامل من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءا.

كما يمكن مشاهدة الحيوانات داخل الحديقة سواء الأسود أو فرس النهر او القرود او مجموعة الثعابين، وغيرها من الحيوانات التي تجذب الأهالي خلال فترات الإجازة او الاحتفال بالأعياد.