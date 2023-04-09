عشان تظبط إجازتك.. موعد عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت؟

يسعى قطاع كبير من المواطنين وتحديدا الموظفين، إلى معرفة موعد عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت لتحديد إجازة عيد الفطر 2023 حتى يتمكنوا من ضبط الإجازات والرحلات وقضاء إجازة العيد مع الأسرة والأهل سواء داخل البلاد أو في المناطق السياحية أو العودة إلى الجذور وخلافه.

البحوث الفلكية

وحول موعد عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت، أشار معهد البحوث الفلكية إلى أن هلال شهر شوال يبدأ نهاية يوم الخميس الموافق 29 من رمضان 1444هـ و 20 أبريل الجارى، وبالتالي عيد الفطر المبارك سيكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجارى، ومن المقرر قيام دار الإفتاء مع الجهات المختصة بالقيام باستطلاع رؤية هلال شهر شوال 1444، مساء يوم الخميس الموافق 29 رمضان، ومن المتوقع أن تبدأ إجازة العيد رسميا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

موعد اجازة عيد الفطر

وحول موعد عيد الفطر المبارك الجمعة أم السبت، تشير التوقعات إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بصدد إصدار قرار رسمي بتفاصيل موعد إجازة عيد الفطر 2023، خلال الأيام المقبلة.

يبلغ عدد العاملين بالقطاع الحكومى والوزارات حوالى 5.6 مليون موظف بصدد الاستفادة من اجازة عيد الفطر، كماأنه وفق قانون العمل الخاص بتنظيم أوضاع العاملين داخل القطاع الخاص يستفيد العاملين بالقطاع الخاص من العطلات والمناسبات.

وحول إجازات شهر أبريل، تتضمن إجازة شم النسيم 2023 وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، والقطاع الخاص.