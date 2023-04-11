سوق الكانتو الحلقة 19.. أمير كرارة يلوم «فاطمة» على خطبتها لـ«رشاد»

بدأت الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو بشكل قوي ومتسارع، وذلك بعدما حاول طه القماش، والذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة البحث عن أصل ممتلكات جده، من أجل محاولة إنقاذ وإثبات حقه وحقه عماته في الميراث، والذي استولى عليه عمه المعلم شحاتة القماش، والذي يلعب دوره الفنان محمود البزاوى، ليستكمل المسلسل تصاعد أحداثه وكشف الألغاز التي استعرضتها الحلقات السابقة.

والتقى طه القماش عمته «نبوية»، والتي تلعب دورها الفنانة سلوى عثمان وزوجها، ليلومهما على خطبة «فاطمة» مها نصار، أرملة شقيقه، لـ«رشاد» فتحي عبدالوهاب، حتى بررت عمته بأنه أصبح كبير السوق، لكن «طه» يقاطعها بأن «رشاد»، كان لصًا قبل أن يصبح كبير السوق، ليتدخل «شحاتة» محمود البزاوي، وينفعل على «طه» ويخبره أن أمر خطوبة «فاطمة» ليس من شأنه، ويرافقه «رشاد» الذي يطلب التسامح والسلام من «طه» ولكن الأخير يرفض.

سوق الكانتو

ويعرض «سوق الكانتو» حصريًا طوال شهر رمضان على قناة dmc في الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.