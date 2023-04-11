مسلسل سوق الكانتو الحلقة 19.. أمير كرارة يرفض مصافحة رشاد الحرامي

شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل سوق الكانتو أحداثا كبرى، حيث أنه وفي أول مواجهة بين طه القماش، ورشاد الحرامى، والذي يلعب دوره الفنان فتحى عبدالوهاب، بعد خطبته لبنت خاله، فاطمة، والتي تلعب دورها الفنانة مها نصا رفض طه القماش مصافحة رشاد أمام عمه المعلم شحاتة وعمته نبوية وزوجها، حيث أنه عاتب عمته وزوجته على الموافقة على خطوبة فاطمة من «حرامى».

كما وحرص طه القماش على تنفيذ وصية جده حسنين، والذي يلعب دوره الفنان عبدالعزيز مخيون، بالبحث عن وريث الدكان شريكه بالماضي، حتى يعطيه حقه في الميراث، ليذهب طه إلى مكان عمل جده الماضي ويبحث عن صديقه حتى يخبره الأشخاص الموجودين في المكان أنه توفى، ولكن له ابن يدعى أحمد فتيحة، حتى قرر طه تكثيف البحث عن أحمد فتيحة.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، يتناول العديد من الأحداث التي يترقبها جمهور ومتابعو المسلسل، نظرا لما تحمله من مفاجآت بشكل مستمر.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، وحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.