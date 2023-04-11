الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار.. ياسمين عبد العزيز تثير غضب أحمد العوضي

بدأت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي، لتسهر مهرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مع زوجها زيدان، والذي يجسد شخصيته ماجد المصري، في ملهى ليلي وخلال وجودها في الديسكو تلتقي مع جابر الكوماندا، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

وقبيل ذهابها للديسكو مع زوجها الجديد بلحظات استعادت مهرة ذكرياتها السعيدة مع جابر الكوماندا، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، حتى سألتها سحر والتي تجسد شخصيتها مها نصار، عما إذا كانت لازالت تحبه أم لا، وتنصحها أن تبتعد عن التفكير فيه حتى لا ينقلب عليها زوجها الجديد زيدان، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:00 صباحًا، والثانية الساعة 6:45 صباحًا.