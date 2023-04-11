مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. ياسمين عبدالعزيز تستعيد زكرياتها مع العوضي

بدأت الحلقة 19 من مسلسل ضرب نار، باستعادة مهرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز ذكرياتها السعيدة مع جابر الكوماندا، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، حتى سألتها سحر والتي تجسد شخصيتها مها نصار، عن ما إذا كانت لازالت تحبه أم لا، وتنصحها أن تبتعد عن التفكير فيه حتى لا ينقلب عليها زوجها الجديد زيدان، والذي يجسد دوره الفنان ماجد المصري.

تواصل أحداث المسلسل مع دخول الكوماندا في قصه حب مع «نوسة»، بائعة الكبدة حتى إنه كان يقوم بإيصالها لمنزلها مع والدتها، والتي تجسد شخصيتها لبنى ونس، ويدخلان في علاقه حب قد تنتهي بزواج لينسى مهرة تمامًا، وخشيت مهرة في ذلك الأمر أن تضيع ما صنعته من نجاحات بصحبه زوجها الجديد ماجد المصري.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:00 صباحًا، والثانية الساعة 6:45 صباحًا.