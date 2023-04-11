مسلسل ضرب نار الحلقة 19.. زيدان يتشاجر مع ياسمين عبدالعزيز في الديسكو

شهدت الحلقة التاسعة عشر 19 من مسلسل ضرب نار أحداثا متلاحقة، والتي انتهت بخناقة بين زيدان زوج مهرة الجديد ويلعب دوره الفنان ماجد المصري، بعدما رأى كيف تغير وجه زوجته مع دخولهما الديسكو على خلفية رؤيتها لزوجها الأول جابر الكوماندا، والذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي.

لم تفصح مهرة لزوجها عن سبب تغير وجهها أو حالتها المزاجية، غير أنها ارتعدت بعدما رأت جابر الكوماندا وخشيت أن يقتلها، وهو الأمر الذي كان ينوي فعله، غير أن أنور باشا الذي يجسد شخصيته أحمد بدير، جعله يتوقف عما ينوي فعله، وتحدث معه حول ما الذي يريده منها، وأعطى له نصائح ليستطيع ان يأتي بحقه بشكل محترف.

موعد عرض الحلقة 20 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.