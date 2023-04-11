انخفاض درجة الحرارة في مدن جنوب سيناء وهدوء العواصف وتوقف سقوط الأمطار

شهدت مدن محافظة جنوب سيناء انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، صباح اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس، ووصل الفارق إلى 7 درجات تقريبا.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء العاصفة التي تعرضت لها مدن المحافظة، والتي أسفرت عن هبوب رياح محملة بأتربة، إضافة إلى سقوط أمطار غزيرة في مدن دهب وسانت كاترين والطور تسببت في حدوث سيول.

انخفاض درجات الحرارة

وعادت درجات الحرارة في مدينة سانت كاترين إلى الانخفاض مرة أخرى بعد ارتفاع استمر لأيام، وفقا لتصريحات اللواء طارق عابد، رئيس المدينة سانت، حيث سجلت قمة جبل سانت كاترين، أعلى قمة في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، 4 درجات، وجبل موسى 6، أما المدينة نفسها فسجلت 8 درجات.

وتابع بأن المدينة تعرضت أمس إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على كل المناطق، لكنها توقفت، ولم تسفر عن حدوث سيول.

درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء

أما درجات الحرارة التي سجلتها مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، فبلغت 21 درجة، ومدينة دهب 21، ومدينة طابا 19، ونويبع 20 درجة، وهذه المدن الأربع تقع على ساحل خليج العقبة.

فيما سجلت مدينة طور سيناء 21 درجة، ومدينة رأس سدر 18، وأبورديس 19، ومدينة أبوزنيمة 19، وهي مدن واقعة على خليج السويس.