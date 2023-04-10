عاصفة ترابية تضرب الطريق الدولي بجنوب سيناء وتوقف الصيد بميناء الطور

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تعرض الطريق الدولي الجديد، والذي يربط شرم الشيخ بنفق الشهيد أحمد حمدي، إلى عاصفة ترابية في بعض المناطق تعيق الرؤية.

ونشرت محافظة جنوب سيناء بيانا، اليوم الاثنين، ناشدت فيه مرتادي الطريق الدولي الجديد بتوخي الحذر والحيطة والتأني في قيادة السيارة، حيث تنشط الرياح بدرجة كبيرة، ونسبة الرؤية لا تتعدي 100 متر، مع وجود تراكمات للرمال على جانبي الطريق ببعض الأماكن.

عاصفة ترابية في طور سيناء

وشهدت مدينة طور سيناء، منذ قليل، عاصفة ترابية، نتيجة هبوب رياح شديدة بلغت سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، وقال المهندس صفوان المراغي، مدير عام الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه جرى إخطار مراكب الصيد بحالة الطقس السيئ.

وأضاف، أنه تقرر إيقاف حركة الصيد وخروج المراكب من ميناء الصيد البحري بالطور لحين تحسن الأحوال الجوية، حيث تتعرض مدينة الطور إلى رياح قوية تؤثر على البحر وتؤدي إلي ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين.

عاصفة ترابية علي الطريق الدولي

وقال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الطريق الدولي الجديد يتعرض إلى رياح قوية جنوبية شرقية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة، وهي محملة بالأتربة مما أدى إلى إعاقة الرؤية على الطرق الدولية والساحلية.

وأضاف، أن إدارة مرور جنوب سيناء، برئاسة اللواء حسن الحو، أصدرت تحذيرات لكل الأكمنة على الطرق، لتنبيه قائدي المركبات بتوخي الحذر، وألا تزيد السرعة عن 60 كيلومترا، لتعذر الرؤية على الطريق في بعض الأماكن.

وأشار إلى أن غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء لم تتلق أي بلاغات حتى الآن، تفيد بوقوع حوادث على الطريق.