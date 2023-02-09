حكاية 17 راكبا نجوا من الموت في أتوبيس الدقي: معلقون بين السماء والأرض

حادث كوبري الدقي كان أشبه بمشهد سينمائي ظهر خلاله ميني باص، مستقرًا فوق الحاجز الحديدي الخاص بكوبري الدقي، بعد التواء الحاجز أفقيًا ليمنع سقوط الأتوبيس، وقتها كان الفزع يملء قلوب 17 راكبًا، ظلوا معلقين بين السماء والأرض دقائق، حتى حضر عدد من المارة وقوة أمنية وساعدوا في إنقاذهم.

قرابة 15 دقيقة قضاها الركاب داخل الأتوبيس المنكوب حتى نجوا من موت محقق بإعجوبة، ونجحت الفرق المروية في رفع الأتوبيس قبل أن يسقط من أعلى الكوبري، ونتج عن الحادث مصابين نقلوا إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن 5 مصابين من بينهم سائقي السيارات الملاكي والميني باص، وحضرت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما حضرت قوة أمنية من رجال الشرطة والمرور، وساهمت في تسيير حركة المرور أمام السيارات وسحب الكثافات المرورية من أعلى كوبري الدقي.

فحص ومعاينة رجال الشرطة

بالفحص والمعانية من رجال الشرطة، تبين وجود تلفيات كبيرة في السيارات نتيجة الاصطدام أعلى كوبري الدقي، وقوة المرور استدعت الأوناش الخاصة بالمرور لرفع حطام حادث كوبري الدقي لعودة السيولة المرورية، وإخطار النيابة العامة به لاستكمال الإجراءات القانونية.