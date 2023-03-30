«الري»: تخزين مليون متر مكعب من مياه السيول في جنوب سيناء

أكد المهندس عبد المجيد مصطفى، مدير عام الموارد المائية والري في جنوب سيناء، أن مشروعات الحماية من إخطار السيول التي نفذتها الوزارة خلال الأعوام السابقة في وديان محافظة جنوب سيناء نجحت في السيطرة على مياه السيول واستغلال المياه لصالح المواطنين، إذ تخزين كميات كبيرة من المياه في البحيرات الصناعية وأمام السدود، والتي تسهم في زيادة منسوب المياه الجوفية الخزان.

أضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن تنفيذ مشروعات الحماية من إخطار السيول في جنوب سيناء عقب السيول التي ضربت طابا عام 2015، بدأت خطة تنفيذ مشروعات الحماية من إخطار السيول على مستوى المحافظة وانتهت المرحلتين الأولى والثانية، والتي شملت أخطر مناطق مثل وادي وتير ووديان طابا.

تخزين 1.86 مليون متر مكعب

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العاصفة المطيرة التي ضربت المحافظة مطلع هذا الأسبوع، أسفرت عن تخزين كميات كبيرة من مياه السيول قدرت بنحو 1.86 مليون متر مكعب من المياه.

وتابع أنه جرى تكليف مهندس الموارد المائية بالمرور علي المناطق التي تعرضت للسيول وتقدير كميات المخزنة تمام السدود وداخل البحيرات الصناعية والجبلية، حيث تعرضت جنوب سيناء إلى أمطار شديده يوم 25 من الشهر الجاري، وتركزت الأمطار علي مدن خليج العقبة (دهب، نوبيع، طابا وسانت كاترين) وتسببت الأمطار في حدوث سيول قوية إلى متوسطة في بعض المناطق.

مشروعات الحماية من السيول

وأكد أن مشروعات الحماية من إخطار السيول تمكنت من حصد ما يقرب من 1.86 مليون متر مكعب تمثلت في البحيرات الجبلية بمنطقة سانت كاترين وسد سيلاف بوادي فيران، وسد زغرة الأسفل بدهب، وسد النصب الأعلى بدهب والبحيرة الصناعية، سد وادي الزلجة أحد أهم الأودية الفرعية بوادي وتير حصد ما يقرب من 1.5 مليون متر مكعب.

وتابع أن بحيرة وسد وادي المراخ بطابا قاموا بحصاد 70 الف متر مكعب، موضحا أن الاعمال الصناعية بمنطقة شمال خليج العقبة بداية من نوبيع وحتى طابا عبارة عن قنوات صناعية وبحيرات وأحواض تهدئة ومعابر أيرلندية قامت بدورها في حماية البنية التحتية والمنشآت السياحية والحيوية بالمنطقة نتيجة لفروق درجة الميول الشديدة في المنطقة.