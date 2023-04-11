«الشباب والرياضة» تنظم سلسلة ندوات توعوية للأسرة المصرية بالمحافظات

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب «الإدارة العامة للفتاة والمرأة»، سلسلة من الندوات التوعوية للأسرة المصرية على مستوى المحافظات، ضمن خطة دعم أندية الفتاة، في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها وإكسابها خبرات جديدة.

مشاركة 30 سيدة وفتاة في ندوات الوادي الجديد

وكانت ندوة محافظة الوادي الجديد بمركز شباب المعصرة بعنوان «التربية السليمة داخل الأسرة والقيم الاخلاقية المفقودة في المجتمع»، بمشاركة 30 سيدة وفتاة، حيث حاضر فيها فضيلة الشيخ احمد عبد ربه يماني، وتناول خلالها مفهوم القيم الاخلاقية وخصائصها ومصادرها ودور الأسرة والمجتمع في غرس القيم الأخلاقية النبيلة، ومفهوم ثقافة الاختلاف وقبول الآخر.

وتم تنفيذ ندوة بعنوان «كيفية التربية السليمة داخل الأسرة»، بمشاركة 30 فتاة وسيدة بمركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط، حيث أدارها الشيخ مسعد محمد الشربيني، وتناول خلالها تأثير القيم المجتمعية على تحقيق الاستقرار في المجتمع، موضحاً أهمية التربية الإيجابية السليمة، التي تساعد على استقامة المجتمع.

وفي محافظة الإسماعيلية تم تنفيذ ندوة بنفس العنوان، بمشاركة 30 فتاة وسيدة بمركز شباب البر الثاني بالمحافظة، وحاضر فيها الشيخ محمود رضوان، حيث تناولت الندوة عدة محاور منها مفهوم التربية والعوامل التي تتدخل سواء بطريقة مباشر وغير مباشرة في تكوين الأبناء تكوين سليم معتدل من زاوية التطور الجسدي والنفسي والعاطفي والفكري والوجداني والعقلي.

ندوات بمحافظة سوهاج

كما تم تنفيذ ندوة بمركز شباب مدينة المنشاة بمحافظة سوهاج بعنوان «إدارة المنزل بأقل التكاليف»، وحاضرت فيها صفاء حسن محمود، مدرسة اقتصاد منزلي، وتناولت فيها الطرق التي تُساهم في تدبير الشؤون المالية للمنزل بفعالية من خلال وضع خطة مدروسة للميزانية ومشاركة أفراد الأسرة في تقديم الأفكار والاقتراحات، كذلك التركيز على توفير الحاجات الأساسية والتي تمثل أولويات الأسرة وترتيب لهذه الأولويات وتنظيم الاحتياجات والمتطلبات.

إدارة الوقت والاستفادة منه.. ندوة الإسكندرية

وفي نفس السياق تم تنفيذ ندوة بمركز شباب العبور محافظة الاسكندرية ،بعنوان «إدارة الوقت والاستفادة منه وإدارة المنزل بأقل التكاليف»، وحاضر فيها ريمون ميشيلي، موضحاً سبل ترتيب الأولويات والتخطيط للأهداف وتنظيم الاحتياجات والمتطلبات وكيفية إدارة المنزل بأقل التكاليف، كذلك السعي في تعلم حرفة تساعد في زيادة دخل الأسرة من خلال تنظيم الوقت وطرق الاستفادة منه في تعلم مهارة أو حرفه جديدة ،كذلك الطرق التي تُساهم في تدبير الشؤون المالية للمنزل بفعالية من خلال وضع خطة مدروسة للميزانية ومشاركة أفراد الأسرة في تقديم الأفكار والاقتراحات، كذلك التركيز على توفير الحاجات الأساسية .