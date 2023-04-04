ندوات لـ«الشباب والرياضة» بالعريش لمواجهة الأفكار المغلوطة والتطرف

تواصل وزارة الشباب والرياضة، إقامة الفعاليات الثقافية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار ذلك تنظم الإدارة المركزية لتنمية الشباب -التابعة للإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، العديد من الندوات التوعوية حول مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية، بمشاركة 500 شاب وفتاة.

ويأتي ذلك بحضور نجوي صلاح - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، علاء دسوقي -مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية وعدد من قيادات الوزارة وذلك احتفالا بـ شهر رمضان المعظم، بالمدينة الشبابية بالعريش.

نبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب

وتـأتي هذه الخطوات في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نحو توعية الشباب لمواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغير السوية في المجتمع لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب، و اهتمام الوزارة بالمحافظات الحدودية وخاصة شمال سيناء، من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات والندوات التوعوية لنشر الوعي والتثقيف السياسي والاجتماعي بين النشء و الشباب.

محاضرون من وزارة الأوقاف لتوعية شباب العريش

ويحضر الندوة الشيخ محمود أحمد مرزوق - مدير مديرية الأوقاف، إيهاب حسن عبد الوهاب بيتا - وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، الشيخ محمد سليمان عزام - إمام وخطيب، الشيخ محمود السيد محمود - قارئًا ومبتهلًا.