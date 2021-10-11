أندية الفتاة بالشرقية تشارك بصناعات يدوية وحرفية في معرض تراثنا الدولي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المتنوعة لمختلف فئاتهم العمرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديده للعمل وتعلم حرفه تستطيع من خلالها رفع مستوى معيشتها.

دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية

وأشاد محافظ الشرقية في بيان صحفي، اليوم، بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مشاركة نوادي الفتاة والمرأة بالمحافظة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، في دورته الثالثة، والمُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لعرض المنتجات اليدوية والحرفية لنوادي الفتاه والمرأة بالمحافظة ولمنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن عضوات نادي الفتاة والمرأة شاركن بالعديد من المنتجات والمعروضات أبرزها «تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس – بوسترات كروشيه – مصنوعات من الخرز– ميداليات من السيراميك – شنط من الجلد الطبيعي – كمامات كروشيه – مشغولات خياميه – حامل كروشيه وباسكت بخيط الكليم – مصنوعات من الجوخ - إكسسوارات وأعمال رسم على الزجاج -طباعة على القماش - زهور - التريكو والمنتجات البيئية».

عارضون من الإمارات والأردن والسودان

يذكر أن معرض «تراثنا»، للحرف اليدوية والتراثية في دورته الثالثة، يُشارك فيه أكثر من 1500 عارض، بينهم عارضون من دول الإمارات والأردن والسودان ويضم منتجات 20 عارضاً من المشاركين بقرى «حياة كريمة»، وجناحاً لمصنع المستنسخات الأثرية وآخر لذوي الهمم وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع بنك القاهرة، الشريك الإستراتيجي للمعرض، و29 جهة تمثلها وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعي والسياحة والتعليم العالي.