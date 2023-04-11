مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة على dmc والحياة

يعرض يوميا المسلسل الكوميدي كشف مستعجل عبر قناتي dmc والحياة، وذلك في توقيتات مختلفة، ونظرا لطبيعة المسلسل الكوميدي، استطاع منذ حلقاته الأولى جذب شريحة كبيرة من المشاهدين، خاصة أنه يناسب جميع أفراد الأسرة.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الـ5 على dmc والحياة

مواعيد مختلفة تعرض فيها يوميا مسلسل كشف مستعجل، وذلك وفقا للتوقيتات التي أعلنت عنها dmc والحياة، فقد جاءت مواعيد عرض كشف مستعجل كما يلي:-

- كشف مستعجل يعرض على قناة DMC، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

- كشف مستعجل يعاد عرضه يوميا على شاشة dmc في تمام الساعة 8.30 صباحًا.

- كشف مستعجل يعرض على الحياة، للمرة الأولى في تمام الساعة 9:30 مساءً.

- كشف مستعجل، يُعاد يوميًا على الحياة مسلسلات الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 ظهرًا.

أبطال مسلسل كشف مستعجل

كشف مستعجل، تدور أحداثه في 15 حلقة، ومسلسل اجتماعي كوميدي بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، وهنادي مهنا، ومحمد علي رزق، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي.

كشف مستعجل على منصة watch it

يُذكر أنَّ مسلسل كشف مستعجل سبق وقامت منصة watch it بعرض جميع حلقاته دون أي فواصل إعلانية مما زاد من حجم مشاهدته في مصر والمنطقة العربية.