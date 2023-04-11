مسلسل كشف مستعجل الحلق الرابعة.. جرائم جديدة تنتظر مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن

مفارقات غريبة تضمنها مسلسل كشف مستعجل في الحلقة الرابعة الحلقة، حيث حاول يوسف- مصطفى خاطر إقناع سهام أبو الرجال- محمد عبد الرحمن- بعلاجه من المرض النفسي ويذكره بالجرائم التي ارتكبها.

قتش سهام أبو الرجال في متعلقات يوسف الخاصة لعله يجد ما يرشده إلى علاجه أو يكتشف خفايا أموره، إلي أن وجد حقيبة متعلقاته واستخرج منها عبوه تشبه مشروبات الكانزن وبمجرد فتح العبوة كانت المفجأة، لينفجرمنها غاز شديد الانتشار والتأثير، ويكتشف أنها قنبلة لتسيب الأعصاب، حيث أثرت عليهم وأصيبوا بحالة غريبة.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من مسلسل كشف مستعجل، ورط يوسف الطبيب النفسي الذي يعالجه في جريمة جديدة، استطاع هو أن يفلت منها بكل سذاجة، حينما مر من كمين أمني بسلام رغم أنه يحمل جثة قتل صاحبها للسرقة وقرر للتخلص منها بإلقائها في مياه البحر، وأجبر سهام ابو الرجال على التخلص من الجثة بإلقائها في البحر وتصويره وهو يفعل ذلك.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

ويعرض المسلسل عبر قناة الحياة

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.