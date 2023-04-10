مسلسل كشف مستعجل الحلقة الرابعة.. غاز أعصاب يصيب مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل كشف مستعجل مفارقات غريبة، حيث ورط يوسف - مصطفي خاطر- الطبيب النفسي الذي يعالجه سهام أبو الرجال - محمد عبد الرحمن- في جريمة جديدة، استطاع هو أن يفلت منها بكل سذاجة.

مر يوسف -مصطفى خاطر- من كمين أمني بسلام رغم أنه يحمل جثة قتل صاحبها للسرقة وقرر التخلص منها بإلقائها في مياه البحر، وأجبر يوسف الطبيب النفسي المعالج له على التخلص من الجثة بإلقائها في البحر وتصويره وهو يفعل ذلك.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

وعلى جانب آخر من مسلسل كشف مستعجل، حاول يوسف إقناع سهام أبو الرجال بعلاجه من المرض النفسي ويذكره بالجرائم التي ارتكبها، وهو ما دفعه للتركيز في علاجه كما طلب منه، وقام بالتفتيش في متعلقاته الخاصة لعله يجد ما يرشده إلى علاجه أو يكتشف خفايا أموره، إلى أن وجد حقيبة متعلقاته واستخرج منها عبوة تشبه مشروبات الكانز وبمجرد شروعه في فتح العبوة كانت المفاجأة، حيث لم تكن مشروبا بل كانت قنبلة لتسيب الأعصاب، وأصيبوا جراء الغاز المنبعث منها بحالة غريبة جعلتهم يتفوهون بكلام غير مفهوم.

قصة مسلسل كشف مستعجل

يعد مسلسل كشف مستعجل من النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو عمل فني مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل

تأتي مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل الحلقة الثانية على dmc والحياة على النحو التالي:

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا.

ويعاد مسلسل كشف مستعجل على شاشة دي إم سي في تمام الساعة 8.30 صباحا.

ويعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.