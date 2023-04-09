مسلسل كشف مستعجل الحلقة 3.. مصطفى خاطر يلاحق محمد عبد الرحمن من أجل علاجه

تناولت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «كشف مستعجل»، أن يوسف، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، أعطى مهلة لمدة أسبوعين للدكتور سهام، إما أن يعالجه أو يقتله هو وأسرته، كما حظره أن يخبر أي شخص بسره، إذ أن يوسف مريض نفسي.

سهام يحاول الهروب من علاج يوسف

وحاول الدكتور سهام لكي يهرب من علاج يوسف، فتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عنه، لكنه تفاجأ بأن الأخير قد سبقه وحرر محضرا ضده، بأن تعدى عليه بالضرب وتكسير سيارته.

وحذر يوسف الدكتور سهام من أي محاولة أخرى، وإلا سوف يعرض نفسه وأسرته للخطر، خاصة أنه يراقبه في كل مكان حتى في غرفة نومه.

كما فكر الدكتور سهام في الهروب خارج البلاد، وبالفعل خطط لحجز تذاكر السفر لإحدى الدول البعيدة والحصول على فيزا السفر لزوجته وبناته، ووالده ووالدته وشقيقته علياء.

كيف تدور أحداث المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها «الشيف يوسف» مصطفى خاطر، ويورط معه الدكتور النفسي سهام عز الرجال «محمد عبدالرحمن توته»، بعد أن يخطب شقيقته عاليا، ويعيش سهام في مأساة مع زوجته لي، مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.