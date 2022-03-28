«التضامن»: دعم أمهات أطفال المدارس المجتمعية بـ 100 مليون جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى التركيز على 3 قطاعات رئيسية وهي الاستثمار في البشر وتكافؤ الفرص التعليمية والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص موازنة سنوية لها، إلى جانب تنمية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أنه يتم دمج الطلاب المتسربين من التعليم في مدارس المجتمع.

تدخلات التضامن تخدم مناطق ترتفع بها نسبة الأمية

وأوضحت «القباج» خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة، اليوم، بمقر الوزارة، أن تدخلات وزارة التضامن في قرى حياة كريمة تخدم في مناطق نسبة الأمية بها مرتفعة جدا، وكذلك نسبة التسرب بها مرتفعة، وتنمية الطفولة بها منخفضة.

إتاحة خدمات صحة إنجابية للأمهات الصغيرات

وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه وفقا للبروتوكول الموقع اليوم مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة، يتم خدمة المرأة والطفل من خلال التوسع في إنشاء حضانات ورفع كفاءتها لتوفير وقت للأمهات، وفرصة تطوير ذاتها ومحو أميتها والالتحاق بسوق العمل من خلال مشروع صغيرة ومساعدتها في ذلك إلى جانب إتاحة خدمات صحة إنجابية للأمهات الصغيرات «أمهات أطفال الحضانات».

العمل على دمج الأطفال في التعليم

وأوضحت أن أمهات أطفال مدارس المجتمع، تم إتاحة مشروعات لهم ممول من برنامج الأغذية العالمي وتديره المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي بقيمة 100 مليون جنيه، مخصص لدعم أمهات أطفال المدارس المجتمعية إلى جانب العمل على دمج أطفالهم في التعليم، مشيرة إلى أنه مشروع أسري والمستفيد الأول به هم الأطفال.

وأكدت «القباج» أن جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة، تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال المشروعات متناهية الصغر، والإقراض متناهي الصغر والتي تلبي احتياجات المناطق في هذه المشروعات، مشيرة إلى أنه يتم أخذ منحى جديد للمتابعة والرقابة على كل المشروعات.