الحضانات: تيسير إجراءات الترخيص بناء على المعايير الوطنية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع «ضمان التعلم مدى الحياة» الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.

وضع منهج نموذجي للحضانات

ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفزيقية لحضانات الجمعيات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع منظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة.

تدريب أكثر من 4 آلاف من الميسرات والكوادر الفنية

ولفتت إلى أنه من ضمن نتائج البرنامج أن تم تدريب 4,750 من الميسرات والكوادر الفنية و1100 من الادارة التنفيذية، مؤكدة أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة إجمالي 3700 فصلًا، كما تم وضع منهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، وأيضاً تم تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر، و تم اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات، والحقيبة التنفيذية للقائم على إدارة الحضانات، ودليل للمراجعة الداخلية وللتقويم الذاتي لدور الحضانات.

أكثر من 27 ألفا و300 حضانة

وأوضحت أن عدد الحضانات للأطفال أكثر من 27 ألفا و300 حضانة، مشيرة إلى أنه تم العمل على تيسير إجراءات ترخيص الحضانات بناء على المعايير الوطنية لضمان الصحة والسلامة للأطفال وجودة الخدمة المقدمة لهم، كما يتيح بنك ناصر الاجتماعي القروض الميسرة لإنشاء وتطوير الحضانات، ويبلغ عدد أندية الطفل 370 ناديا على مستوى الجمهورية.