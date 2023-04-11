«الصحة» تحذر من الإفراط في تناول الكعك والبسكويت.. اعرف السعرات الحرارية

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الإفراط في تناول الكعك والبسكويت، موضحة أن كثرة تناوله يؤثر على الجهاز الهضمي للجسم.

وأضافت الوزارة في تقرير حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الكعكة الواحدة تحتوي على حوالى 35% دهون و35% نشويات و30% سكريات، وتأتي هذه الرسالة في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع التوعية لدى المواطنين بشأن العادات الغذائية السئية التى يجب البعد عنها خلال الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

كم عدد السعرات الحرارية في الكعك؟

وقالت الوزارة إن الكعكة الواحدة تحتوي على مايقرب من 400 سعر حراري، والبيتي فور يحتوي على 90 سعرا حراريا، والغريبة تحتوي على 120 سعرا حراريا، مشيرة الى أن أقلهم في عدد السعرات الحرارية هو البسكويت.

كم عدد السعرات الحرارية في البيتي فور والغريبة

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن الجسم يحتاج إلى1600 لـ2000 سعر حراري، ولا بد من الاعتدال في تناول الكعك ويفضل أن تكون من كعكة إلى اثنتين فقط على مدار اليوم، وفي حال تناول المزيد لابد من تناول البسكويت حيث أنه كما ذكر أقلهم في السعرارات الحرارية، ولا يسبب أي مشكلات للجهاز الهضمي.

ما يجب تناوله بعد كعك العيد

وأضافت أنه بعد تناول الكعك لابد من تناول الفاكهة والخضراوات، وذلك لامتصاص الدهون فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مشيرة إلى أنه في حال الإسراف في تناول الكعك يمكن الاستعانة ببعض الأدوية التي تعمل على إزالة الدهون، ويمكن الاستعانة بتناول الشاي الأخضر لتسهيل عملية الهضم.

وتابعت: لا بد من الاهتمام بممارسة الرياضة خلال فترة العيد وعدم الإسراف في تناول الحلويات والكعك، خاصة لمرضى القلب والسكر، والتناول باعتدال للحفاظ على الصحة العامة وعدم حدوث أي مضاعفات صحية.